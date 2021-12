Regno Unito. Tribunale accusa la Cina e Xi Jinping di aver commesso un genocidio contro gli uiguri

- Advertisement -

Sir Geoffrey Nice, un importante avvocato britannico che ha presieduto le udienze del tribunale, ha affermato che la Cina abbia attuato “una politica deliberata, sistematica e concertata” per ottenere “una riduzione a lungo termine della popolazione uigura e di altre minoranze etniche”. Ha aggiunto che il panel ritiene che alti funzionari, tra cui il presidente cinese Xi Jinping, abbiano “la responsabilità primaria” per gli abusi contro le minoranze musulmane nella regione dello Xinjiang.

L’avvocato Geoffrey Nice, che in precedenza ha guidato il processo contro l’ex presidente serbo Slobodan Milosevic per la guerra nei Balcani e ha lavorato con la Corte penale internazionale, è stato invitato dal Congresso mondiale degli uiguri a indagare sulle atrocità in corso e il possibile genocidio contro il popolo uiguro. Nice ha affermato che le accuse contro la Cina sul potenziale genocidio sono domande che dovrebbero essere poste con le rispettive risposte, ma tali affermazioni non sono mai state esaminate legalmente in pubblico.

“Ora non ci sono più scuse per la comunità internazionale per continuare il suo silenzio sul genocidio uiguro”, ha detto. “È obbligo legale di tutti i paesi che hanno firmato la convenzione sul genocidio del 1948 intraprendere un’azione legale”.