8 Marzo. Remind celebra la memoria delle Donne della Cultura e della Economia

- Advertisement -

AgenPress. Remind celebra la Festa delle Donne 2022 nella memoria delle 122 donne uccise dallo scorso anno ad oggi e, per quanto concerne la Cultura e l’Economia, di Raffaella Carra’, Marina Dragotto, Rita Fiori, Carla Fracci, Paola Gianasso, Anna Pasquali, Federica Virgili, Monica Vitti, Lina Wertmuller.

- Advertisement -

- Advertisement -

Vengono ricordate inoltre per la loro sensibilità due bravissime artiste impegnate nel sociale: i Premi Buone Pratiche Maria Grazia Cucinotta (presidente Vite Senza Paura) e Michelle Hunziker (presidente Doppia Difesa).

Una menzione di lode a Paola Martinoni oncologa fondatrice della Associazione Libellule per assistere le donne ammalate di tumori. Una particolare attestazione di stima e gratitudine è stata espressa nei confronti della Monaca di Clausura Caterina Orru che insieme alle altre Sorelle “Adoratrici perpetue del SS Sacramento” provvede all’adorazione continua di nostro Signore Cristo e rivolge preghiere per Tutte le Persone e per la Pace dei Popoli.