Renzi. Conte scappa, ha paura anche della sua ombra e con Meloni, Salvini, e Letta vogliono andare a votare

AgenPress – Giuseppe Conte “non ha capito che politica è confronto e scappa perché ha paura. Ha paura di tutto, anche della sua ombra. Del resto lui sta alla politica come io sto al sanscrito antico. Mi ricorda un mio amico che, a scuola media, provocava: ‘Oh, ci si vede alle 2 appena suona la campanella e si fa a cazzotti’. Alle due io mi presentavo. Ma lui era già scappato a casa impaurito. Peccato, ma non accaniamoci. Ci sta già pensando Di Maio a fargli le scarpe, non attacchiamo anche noi il povero Giuseppi”. Lo dice il leader di Iv, Matteo Renzi, in una intervista a Huffington Post.

“La strumentalizzazione” del voto ieri in Senato sul Dl Capienze “come pure era accaduto sul ddl Zan, che dice molto della voglia dei leader di andare a votare”, dice ancora.

“Nomi e cognomi: Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte. È il loro vero obiettivo. A parole dicono alcune cose, ma nella sostanza non vedono l’ora di andare ad elezioni, chi per un motivo chi per l’altro: Letta e Conte per cambiare i gruppi parlamentari, la destra perché pensa di vincere. Gli unici che non si sono accorti del giochino sono i parlamentari del centrosinistra e dei grillini che si stanno consegnando a chi li manderà a casa un anno prima”.