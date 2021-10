Renzi, “i cinque stelle sono morti e non lo sanno. Le loro battaglie sono sconfitte dalla storia, tutte”

- Advertisement -

AgenPress – “I cinque stelle sono morti e non lo sanno. Le loro battaglie sono sconfitte dalla storia, tutte. Le battaglie sul giustizialismo, Di Maio ci ha messo 5 anni ma ha capito di aver sbagliato. Potrei proseguire con la tav, la tap. Mi sento in condizioni di dire che il tema dei 5 Stelle oggi c’è ma tra due anni è tutta un’altra cosa”.

Così Matteo Renzi di Italia Viva oggi pomeriggio a Termoli parlando di future alleanze. Per Renzi poi nei prossimi due anni “ci sarà un rimescolamento delle forze politiche, ma certo io non sarò mai con Salvini e Meloni che sono contro il Green pass, e non sarò mai in posizioni politiche come quelle che abbiamo visto contro l’Europa”. Per Matteo Renzi andare:” controcorrente non paga sempre. La vera grandezza delle persone non è quando cadono ma quando si rialzano”.