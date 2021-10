Renzi, sovranisti hanno straperso. Per M5s “sconfitta letale”. Conte funziona come bolla dei social

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “I sovranisti hanno straperso. Sia quelli di destra (Lega e Fratelli d’Italia) sia quelli che volevano sembrare di sinistra (i Cinque Stelle). Conte funziona per la bolla dei social, ma nelle urne il suo effetto sulle amministrative è stato più negativo che neutro, come si vede da Milano fino al più piccolo dei comuni.

Per i Cinque Stelle una sconfitta letale: come dico da tempo, non arriveranno al 2023. Salvini ha compiuto un errore incredibile nell’inseguire la Meloni anziché seguire Draghi. Mario Draghi sta cambiando anche la politica, Salvini sembra non averlo capito”. Così il leader Iv Matteo Renzi nell’enews analizza l’esito delle elezioni comunali.