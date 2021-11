Riad. Al via il Festival della Cultura arabo-europea

- Advertisement -

AgenPress. Stretto un accordo tra la Principessa Reema e la Dottoressa Tatiana Lorenzini, consigliere comunale a San Siro e responsabile regionale ai rapporti internazionali per Forza Italia, che ultimamente ha messo a segno, in Arabia Saudita, un altro traguardo significativo e cioè quello di “Collaboratrice (Partner) della Principessa Reema, per la realizzazione in KSA di eventi Socio-Culturali Euro-Sauditi”.

La Principessa Reema, nonchè la Principessa della tolleranza e della pace nel mondo, ha voluto incontrare, in questi giorni, a Riyad la Dottoressa Lorenzini molto conosciuta e stimata nel mondo arabo per essere stata, in quella Nazione, la prima donna alla guida di un’autovettura e ora rappresentante ufficiale in Italia del Direttore Generale del Ministero del Commercio delle risorse minerarie e dell’ industria saudita, Principe Turkey bin Mohammed bin Nasser al Saud.

- Advertisement -

Un incontro piacevole tra due donne, molto dinamiche, di culture diverse ma unite dall’amore per l’arte che ritengono essere l’elemento di unione fra i popoli nel caso specifico tra l’Arabia Saudita e l’Europa.

Con l’occasione la Principessa Reema ha voluto portare con se la Lorenzini per mostrarle il Festival della Cultura arabo-europea da lei creato a Riyad in cui sono state realizzate alcune infrastrutture rappresentanti la Torre di Pisa e la Torre Eiffel, mentre l’arte musicale e culinaria fanno da contorno.

- Advertisement -

Un mix di sensazioni che hanno portato le due donne a pensare di rafforzare il loro legame per far si che il Festival della cultura arabo-europea assuma sempre di più l’importanza nel corso degli anni e convinte del fatto che sia una strada da percorrere per consentire ai due popoli di conoscersi e comprendersi meglio.