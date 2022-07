Unical. Riapre i battenti la Summer School del Trading e della Finanza

- Advertisement -

AgenPress. Si parte lunedì 18 luglio presso le aule del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Unical con la giornata inaugurale della Summer School del Trading e della Finanza 2022; una settimana full immersion di finanza e trading che annovera la presenza di studenti e top trader a livello nazionale, i quali saranno chiamati a confrontarsi sullo studio degli andamenti di Borsa al fine (perché no!) di provare a scoprirne i più reconditi segreti. Una iniziativa, questa, che viene proposta ormai da diversi anni e che riscuote sempre più consenso tra le fasce dei giovani e dei meno giovani, interessati a operare sui titoli “classici” o sulle più recenti criptovalute, cavalcando i trend di Borsa, possibilmente “senza soffrire di vertigini”.

Un progetto fortemente voluto e diretto dal prof. Fabio Piluso, ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Unical, che coordina i diversi promotori dell’iniziativa, ovvero l’Unical e l’Università Magna Graecia di Catanzaro, BCC Centro Calabria e Directa SpA, con il supporto di ulteriori sponsor “tecnici” e sponsor “sociali” (Caffè Aiello e Gusto Toscano). “L’iniziativa, chiosa il prof. Piluso, è più che mai avvincente per i corsisti poiché permette loro di comprendere il funzionamento dei mercati e iniziare a operare da veri e propri professionisti. Del resto, il basso livello di cultura finanziaria che caratterizza – ahinoi – la popolazione italica, impone alle università in primis di spendersi sul territorio per colmare questo gap rispetto alle altre nazioni OCSE e creare un abbrivio di sviluppo economico sostenibile”.

L’iniziativa vede la partecipazione di studenti extra-regionali e annovera top trader quali, solo per citarne uno, Davide Biocchi, nonché la presenza di Manuela Donghi, nota giornalista economica nel panorama nazionale. Imparare a gestire le emozioni e mantenere la lucidità dell’azione in ambito economico-finanziario è quanto mai fondamentale in questo momento storico. La Summer School proverà a rafforzare questi paradigmi comportamentali ma anche a fornire “adrenalina” ai partecipanti. Dopo tutto, siamo sempre in estate!

