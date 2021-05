Ricerca, Ministro Messa: “Dopo la pandemia, ripartire da persone e coesione”

AgenPress. “Dopo la pandemia, è fondamentale ripartire dalle persone e dalla coesione. E’ su questo che dobbiamo puntare. Ripartire da persone e coesione significa fare un grosso investimento. I fondi ci sono: abbiamo il piano nazionale di ripresa e resilienza, abbiamo i fondi ordinari per la ricerca e la formazione, accanto ai fondi abbiamo anche un fitto programma di riforme e di semplificazione. Ma non è soltanto una questione di fondi e di risorse.

Noi dovremmo saper combinare la conoscenza con la creatività, le scienze con l’arte, le tecnologie con la cultura in senso generale. Dobbiamo ripartire da queste combinazioni di tanti aspetti per saper formare in maniera diversa, mantenendo sempre qualità ma senza nasconderci che siamo davanti a un futuro diverso rispetto al passato che conoscevamo.

Analogamente dovremo lavorare in questo modo anche sulla ricerca, tornata in primo piano grazie alla pandemia, facendo capire come non vi sia antitesi fra ricerca umanistica, ricerca scientifica, ricerca giuridica, come non ci sia antitesi fra ricerca di base, applicata o di sviluppo. L’unica antitesi possibile è quella fra ricerca buona ricerca non buona”.

Così il Ministro dell’Università e della Ricerca, Cristina Messa, intervenendo al convegno online “La nostra scelta di interpretare il futuro”, promosso da Fondazione Milano.