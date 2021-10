Ricevitorie del Lotto in Italia: ecco dove e quante sono

- Advertisement -

AgenPress. Ricordate il film di Carlo Verdone “ Viaggi di Nozze ” e la battuta di uno dei suoi personaggi che dice “non riesco ad individuare lo stadio?”. Ecco, all’italiano piace sapere dove siano ubicati determinati luoghi di interesse, magari venendo a sapere anche quanti ce ne siano e come siano distribuiti sul territorio nazionale. Ma questo tipo di indagine non riguarda, ovviamente, solo gli stadi, bensì anche strutture ricettive, supermercati, e diverse tipologie di punti vendita, come quelli relativi ai Lottery Games e alle Lotterie nazionali. Proprio di questo parleremo nelle prossime righe, cercando di dare una visione geografica dell’argomento attraverso un’analisi dello Stivale da quel punto di vista.

Partendo da una premessa fondamentale. L’analisi si svolgerà su due livelli: il primo è tramite un approccio a macro-aree, ossia dividendo l’Italia in Nord-Centro-Sud. Il secondo, invece, riguarderà la differenza tra ricevitorie dedicate solamente al gioco del Lotto e alle Lotterie nazionali, come Win For Life o Superenalotto, e quei punti vendita che non sono per forza solo ricevitorie ma che comunque hanno la licenza di vendita di Lottery Games più generali come le lotterie istantanee o gratta e vinci. Se andiamo a guardare la distribuzione dei centri abilitati a tutti i tipi di giochi da lotteria, noteremo che al Nord e al Centro la situazione è sostanzialmente simile a livello numerico. Certo a far recuperare terreno alle regioni centrali sono le due grandi provincie di Roma e Napoli, che vanno a colmare il gap con quella di Milano e, in generale, con la Lombardia, che non a caso è la regione più estesa d’Italia.

Considerando, dunque, i tutti i punti vendita abilitati ai giochi da lotteria, al Nord che ne sono circa 31mila, divisi in poco meno di 20000 per i Lottery Games e 11000 per le sole Lotterie Nazionali. Nel centro i numeri sono pressoché identici. Quello che cambia è la distribuzione tra singole regioni. Se nel settentrione, infatti, la Lombardia da sola vanta oltre 13600 punti vendita, ossia un terzo del totale, nella fascia centrale del Bel Paese la distribuzione è più omogenea, con Lazio e Campania a braccetto. Secondo la ricerca svolta dalla redazione di auraweb.it , nel primo sono 9500 circa le ricevitorie totali (6000 circa per le Lottery Games, 3600 per le Lotterie Nazionali). Nella seconda, invece, sono poco più di 8600, con una divisione meno netta rispetto al Lazio: 5000 per tutti i giochi di Lotteria e 3700 circa per le sole Nazionali. Ma se questi numeri non sono così sorprendenti data la densità abitativa delle regioni citate, la prospettiva cambia se andiamo a vedere cosa succede nel Meridione.

I numeri del Sud Italia

Nel Sud Italia, infatti, la presenza di negozi e ricevitorie abilitate alla vendita di giochi da lotteria non è così capillare come nelle altre due macro-aree citate finora. Questo a causa di un numero inferiore di abitanti presenti, nonostante l’estensione territoriale delle regioni sia piuttosto importante. Ma se la grande differenza si vede nei punti vendita relativi a tutti i Lottery Games, dove il totale è di circa 15000 (4000 unità inferiore rispetto ai numeri di centro e nord), è incredibile la somiglianza per quel che riguarda le ricevitorie dedicate al Lotto e alle sole Lotterie Nazionali. Parliamo di circa 10000 centri, un dato che è frutto, probabilmente, del maggior successo di giochi come Lotto, Play Six, SuperEnalotto e SuperStar rispetto a gratta e vinci o lotterie istantanee. La Regione del Sud che, da questo punto di vista, è più “ricca” di ricevitorie è di certo la Sicilia, con i suoi 6887 punti vendita, divisi tra 4300 dedicati ai Lottery Games e i 2600 abilitati alle sole Lotterie Nazionali.