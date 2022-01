Rifiuti, Giannini (Lega): Roma più sporca di prima. Gualtieri ora prometterà pulizie di Pasqua?

- Advertisement -

AgenPress. “Dopo il tanto acclamato e purtroppo inefficace piano di pulizia straordinaria di Natale, non troviamo tracce di miglioramenti sul fronte pulizia e decoro della città, anzi. Roma è probabilmente ancora più sporca dell’era Raggi e lo testimoniano le decine di immagini che ogni giorno arrivano dalla Capitale a ridosso dei cassonetti, dei marciapiedi e non solo.

Oggi, in particolare, contattati dai cittadini, abbiamo effettuato un sopralluogo in via Cardinal Capranica, in zona Boccea, dove abbiamo potuto constatare, assieme ai consiglieri del XIII Municipio Carlo Mattia e Marco Giovagnorio, rispettivamente capogruppo Lega e Fdi, l’ennesimo grave stato di degrado delle nostre strade. Le auto sono costrette a passare sopra cumuli di buste di immondizia, che a loro volta si squarciano disseminando rifiuti ovunque, insomma, scene da terzo mondo.

Forse il sindaco Gualtieri, dopo le promesse non mantenute di Natale, ora attende le famose ‘pulizie di Pasqua’ per donare alla città un minimo di igiene e decoro? Una cosa è certa, la Capitale ha bisogno di un cambio di passo urgente e immediato. Dal canto nostro continueremo a incalzare l’amministrazione quotidianamente, affinché i romani possano un giorno tornare a vivere la propria città normalmente e soprattutto decorosamente”.

Così in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini.