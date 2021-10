Rifiuti Roma. Zingaretti, Raggi spenda gli 8 mln dati dall’Europa. La città ferma al 43% di differenziata

- Advertisement -

Agenpress – Faccio un appello non polemico al Comune di Roma: spenda i soldi che ha a disposizione dall’Europa, quasi 8 milioni di euro per gli impianti, soldi che non ha speso e che se non spenderà entro il 2022 torneranno a Bruxelles”.

Lo ha detto il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, prima dell’inizio della premiazione dei Comuni più virtuosi del Lazio per la raccolta differenziata. “Sarebbe una follia allo stato puro e nella condizione in cui stiamo avere a disposizione ormai da tempo quasi 8 milioni di euro e non riuscire a spenderli – ha proseguito Zingaretti -. Senza polemiche però dopo aver rimandato indietro i soldi per le potature degli alberi evitiamo di mandare indietro anche i soldi per costruire una impiantistica moderna sui rifiuti”.

“Il Lazio ha, in media, il 51,6 % di raccolta differenziata ma sarebbe al 60 % se Roma, che produce il 70% dei rifiuti della Regione, non fosse ferma al 43 di differenziata”, ha aggiunto. “Deve partire una nuova fase: e’ importante spendere e investire gli 80 milioni di euro e non mandare indietro i soldi europei”.