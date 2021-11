Riforma Cartabia. Cdm sospeso. Tempi più lunghi per l’improcedibilità dei reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale, droga

- Advertisement -

AgenPress – Il Consiglio dei ministri è stato sospeso mentre non si è ancora chiusa la trattativa sulla riforma Cartabia.

Tempi più lunghi per l’improcedibilità dei reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale, droga. E una norma transitoria fino a tutto il 2024 per l’entrata a regime della nuova prescrizione. E’ la mediazione sulla quale si esprimerà il Consiglio dei ministri, per poi portare il testo in Parlamento per l’approvazione. Tra le modifiche concordate ci sarebbero anche, spiegano diverse fonti di governo, i reati del 416 bis.1.