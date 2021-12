Riforma catasto. Tajani (FI), siamo contrari. E’ inaccettabile. No ad aumento tasse

- Advertisement -

AgenPress – “Noi difendiamo il diritto alla proprietà, non è questo il momento di aumentare le tasse, anzi, è il momento di abbattere la pressione fiscale”.

Lo ha dichiarato il vicepresidente di Forza Italia e del Partito popolare europeo (Ppe) Antonio Tajani a margine della Conferenza sul futuro dell’Europa all’università Lumsa di Roma, ritenendo “che sia errato fare una riforma del catasto che porti poi ad un inevitabile aumento della pressione fiscale sulla casa. È inaccettabile”.

“Riteniamo addirittura che una parte importante dei soldi utilizzati per il reddito di cittadinanza che non ha prodotto grandi effetti per il lavoro vada utilizzata per abbattere il cuneo fiscale e permettere alle imprese di assumere nuovi giovani lavoratori”.