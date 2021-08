Riforma della giustizia. Camera approva anche la seconda fiducia. M5s ricompattato

- Advertisement -

AgenPress – Con 458 a favore, i no 46 e un solo astenuto la Camera ha approvato, a notte fonda dopo una seduta fiume, anche la seconda fiducia posta dal governo sul ddl di riforma del processo penale. Il M5s si ricompatta. Il voto finale sul provvedimento è previsto per oggi.

In precedenza la Camera dei deputati aveva approvato l’articolo 1 del disegno di legge. I voti favorevoli erano stati 462 quelli contrari 55, un solo astenuto. Sono stati soltanto 13 i deputati del Movimento 5 Stelle che non hanno preso parte al primo voto di fiducia. Tra chi ha preferito non votare figura Vittorio Ferraresi, ex sottosegretario alla Giustizia.