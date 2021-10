Riforma fiscale. Via libera dal CdM. La Lega abbandona Cabina di Regia

- Advertisement -

AgenPress. Il Consiglio dei ministri ha approvato la delega per la riforma fiscale. Il via libera dal CdM, nonostante la Lega abbia lasciato la riunione della Cabina di Regia, mentre era in corso, chiedendo più tempo per approfondire la bozza che contiene anche la riforma del catasto.

Il CdM ha approvato la legge senza i voti della Lega. I ministri leghisti non hanno preso parte alla riunione in disaccordo con il metodo seguito. La Lega ha lamentato di aver ricevuto il testo della delega solo un’ora prima della Cabina di regia.