Riforma pensioni e fisco, Landini (Cgil), se governo non risponde pronti a mobilitazione

AgenPress – “Vogliamo che entro la legge di stabilità si apra una discussione per riformare le pensioni, non solo quota 100. Così come necessaria la riforma del fisco con meno tasse per lavoratori e pensionato, aumentando il netto in busta paga, e aumentare la lotta all’evasione”.

Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini rispondendo a Bologna ad una domanda su un delegato Fiom.

“Se il governo non ci dà risposte già dai prossimo giorni dobbiamo fare assemblee nei luoghi di lavoro e se non ci saranno risposte nella legge di stabilità potremmo anche valutare con Cgil Cisl e Uil tutte le iniziative di mobilitazione necessaria”.

“Penso che abbiamo bisogno di aprire una discussione che riguarda più in generale la riforma fiscale del nostro paese. Abbiamo la necessità di ottenere un tavolo di trattativa e confronto col Governo su quali sono i contenuti della legge di bilancio che viene messa in campo, perché ci sono anche dati che quando si parla di ripresa determinano risorse”, ha detto ancora.

“Credo sia il momento di aprire un percorso”, ha aggiunto Landini, evidenziando che “questa discussione dobbiamo portarla nel paese e nei luoghi di lavoro e dobbiamo sostenerla con la mobilitazione”.

