Rimini. 65 arrestati per reati comuni percepivano il reddito di cittadinanza

AgenPress – Tra le 400 persone arrestate in provincia di Rimini per reati comuni, dallo spaccio al furto, in 65 percepivano il reddito di cittadinanza e, pertanto sono state segnalate all’Inps per la sospensione del beneficio. Dieci di questi inoltre sono stati denunciati per indebita percezione del reddito di cittadinanza. L’attività finora ha permesso di bloccare l’erogazione di circa 40.000 euro.

E’ quanto emerso da una ricognizione sui dati a partire dal 2019, avviata dalla Guardia di Finanza della città romagnola su indicazione della Procura della Repubblica, che ha vagliato le posizioni dei soggetti sottoposti a misure cautelari personali in maniera da individuare i destinatari del reddito di cittadinanza.