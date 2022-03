Rinaldi (Lega), Bruxelles vuole ritorno ad austerity? Ue distante anni luce da realtà

- Advertisement -

AgenPress. “Prendo atto con stupore che l’Ue ritorna a parlare di ritorno in vigore del Patto di stabilità e crescita, dopo la sospensione dovuta alla pandemia. Con le economie degli Stati Ue ancora alle prese con gli effetti del Covid e delle sue contromisure – lockdown, chiusure e restrizioni per i cittadini – ma soprattutto con una guerra scoppiata nel cuore dell’Europa, qualcuno a Bruxelles pensa che sia il momento di rimettere in piedi un sistema di regole concepito decenni fa e rivelatosi del tutto fallimentare?

A dispetto delle apprezzabili aperture di Dombrovskis sul criterio relativo al rientro per Paesi ad alto debito, ancora una volta, purtroppo, le istituzioni Ue rischiano di dimostrarsi distanti anni luce dalla realtà.

C’è una pandemia dalla quale stiamo finalmente uscendo tra mille difficoltà e una guerra in corso: mi rifiuto di pensare che la priorità per il commissario Gentiloni e l’Ue sia oggi il ritorno al Patto di Stabilità, all’austerity e alle regole che per anni hanno bloccato la crescita del nostro Paese, anziché favorire la ripresa. L’austerità, oggi, è l’ultima cosa di cui Italia ed Europa hanno bisogno”.

Così in una nota Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, componente della commissione Econ.