Rinaldi (Lega), Pd si conferma partito delle tasse, Letta distante da realtà

AgenPress. “Durante una pandemia, dopo mesi di sacrifici da parte degli italiani, la ricetta del Pd di Enrico Letta per uscire dalla crisi è mettere le mani in tasca ai cittadini con nuove tasse. Assurdo. Quanto proposto da Letta non solo è una pessima idea completamente distante dalla realtà, ma andrebbe a creare innumerevoli problemi e a colpire solo i più piccoli, dato che i grandi patrimoni sono già blindati dalle successioni dai trust.

Le conseguenze sarebbero disastrose: come se gli italiani non fossero già abbastanza tassati. Bravissimo Draghi a prendere le distanze dalle folli idee del Pd, che ancora una volta dimostra di non aver perso il vizio e di essere il partito delle tasse”.

Così in una nota Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, componente della Commissione Econ.