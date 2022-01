Riscende in piazza il Popolo Viola contro Silvio Berlusconi. “Il Quirinale non è un Bunga Bunga”

- Advertisement -

AgenPress – “Il Quirinale non è un Bunga Bunga”, è il titolo del presidio convocato per martedì alle 17 in piazza Santi Apostoli, a Roma, dove sono attese un centinaio di persone, secondo gli organizzatori, che trasmetteranno l’evento in diretta sul profilo Facebook del Popolo Viola.

“Berlusconi al Quirinale è inadeguato perché è pregiudicato, ha collezionato innumerevoli momenti di conflitto di interesse, non solo con le leggi ad personam ma anche con la sua azienda, numerose gaffe sessiste, relazioni compromettenti con Putin e altri, i processi, gli editti bulgari”, sottolinea Gianfranco Mascia, uno degli animatori del Popolo Viola sin dalle prime grandi mobilitazioni del 2009 di questo “movimento fluido” contro l’allora premier.

- Advertisement -

“Con l’apparire del nome di Berlusconi sulle schede che Fico leggerà – avverte Mascia – saremo pronti a mobilitarci in maniera forte, non più solo un presidio”.

“Il dramma è che nei partiti, anche di centrosinistra, i vertici non hanno nulla da eccepire se non che Berlusconi è una figura divisiva”, aggiunge Mascia, ecologista e blogger, presentando il presidio assieme ad Adele Palazzo.

“Negli ultimi due anni si sono assottigliati gli spazi di democrazia partecipativa. Vogliamo dare un segnale di coinvolgimento: ricominciamo a parlare, confrontarci, ricostruire legami di comunità”.