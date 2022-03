Ritiro truppe russe da Kiev e Chernihiv. Blinken non si fida. “C’è quello che la Russia dice, e quello che fa”

- Advertisement -

AgenPress – Il segretario di Stato Antony Blinken ha affermato di non aver visto segni che i colloqui tra Ucraina e Russia stiano “avanzando in modo efficace” perché gli Stati Uniti non hanno visto “segni di reale serietà” da parte della Russia.

“C’è quello che dice la Russia, e c’è quello che fa la Russia. Siamo concentrati su quest’ultimo”, ha detto Blinken in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita.

Blinken ha avvertito che la Russia, affermando che avrebbe ridotto le ostilità intorno a Kiev, potrebbe essere “un mezzo con cui la Russia sta ancora una volta cercando di deviare e ingannare le persone facendole pensare che non sta facendo quello che sta facendo”.

“Se in qualche modo credono che uno sforzo per soggiogare “solo”, tra virgolette, la parte orientale dell’Ucraina e la parte meridionale dell’Ucraina possa avere successo, allora ancora una volta si stanno ingannando profondamente”.

Blinken ha chiesto alla Russia di “porre fine all’aggressione ora, smettere di sparare, ritirare le sue forze e, naturalmente, impegnarsi in colloqui”.