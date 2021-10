Roma. 4 consiglieri lasciano il M5s. Virginia Raggi senza maggioranza

- Advertisement -

AgenPress – Quattro consiglieri capitolini M5s lasciano il Movimento annunciando la nascita di un nuovo gruppo: ‘Il piano di Roma’. La sindaca Virginia Raggi perderebbe così la maggioranza in Campidoglio.

Ad annunciarlo è stata Donatella Iorio durante l’intervento in Assemblea: “Ho appena protocollato la mia richiesta di uscita dal M5S. Mi sono anche disiscritta dal Movimento”, ha detto la Consigliera. A dimettersi sono, oltre a Donatella Iorio, Marco Terranova, Enrico Stefano ed Angelo Sturni.

“Ci siamo sentiti di prendere le distanze da un modo di fare che ci ha esasperato. Ora nasce un nuovo gruppo in Assemblea. Se ho parlato con la sindaca? No. E’ abbastanza complicato parlare con Raggi. Sono secoli che ormai non si riesce…”, ha spiegato il consigliere Enrico Stefano, “la sindaca non ha più la maggioranza ma in realtà era così anche prima”, riferendosi alla fuga di Marcello De Vito che tecnicamente, per un voto, aveva già di fatto sottratto la superiorità numerica ai pentastellati capitolini. La scelta dei quattro consiglieri arriva alla vigilia di una possibile scissione del Movimento e in piena campagna elettorale ed è pane per i competitor di Raggi e dell’opposizione.