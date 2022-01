Roma. Al via nuovo centro tamponi nel quartier generale della Croce Rossa Italiana

AgenPress. Alla luce del crescente numero di contagi, dell’aumento della domanda di tamponi e della sempre crescente difficoltà ad effettuarli presso le consuete strutture apre, nel cuore del quartier generale della Croce Rossa Italiana, un nuovo centro tamponi, con la collaborazione di CRI Roma, presso il Laboratorio Centrale di via Ramazzini 15 (primo piano): da lunedì 17 gennaio, infatti, senza bisogno di alcuna prenotazione, chiunque potrà presentarsi presso la struttura di Monteverde ed effettuare il tampone antigenico rapido. A pieno, il laboratorio effettuerà una media di 250-300 tamponi al giorno.

Il servizio sarà gratuito per i bambini da 0 a 5 anni, avrà un costo di 6 euro per i ragazzi fino al compimento della maggiore età e di 12 euro per tutti gli altri utenti. Il centro sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, senza pause.

Per maggiori info contattare il numero verde della Centrale di Risposta Nazionale della Croce Rossa Italiana 800.065510 attivo h24 – 7 giorni su 7.