Roma. Andata deserta la gara per la gestione del gattile comunale di Porta Portese

AgenPress – “Come avevamo denunciato, nessuna odv ha manifestato la disponibilità a gestire il gattile comunale di Roma esclusivamente con il volontariato, dovendo – come da parametri imposti dal Dipartimento Ambiente – garantire la presenza di almeno 9 volontari al giorno, h. 24, con turnazioni di 4 ore cadauno, per l’accudimento, la sorveglianza e le adozioni dei 250 gatti presenti”.

Lo scrive in un post Simonetta Novi, consigliere per la lista Calenda Sindaco VIII Municipio.

“63 volontari a settimana e nessun operatore assunto. Esclusivamente il rimborso della tessera Atac e di una scheda telefonica prepagata, come se si trattasse di un rifugio privato e non di una struttura comunale.

In assenza di no profit disponibili, si andrà a proroga tecnica per l’attuale gestore. Come confermato anche nella Commissione Trasparenza Capitolina di lunedì 20 dicembre u.s.