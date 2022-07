Roma. Assalto armato ad un portavalori: ferita una guardia giurata. Portati via 1.400.000 euro

- Advertisement -

AgenPress – Assalto ad un portavalori questa mattina a Roma. Un gruppo di banditi, poco prima delle 8, ha preso di mira un mezzo blindato in via Anteo nella zona della Casilina. Ne è nata una sparatoria, una delle guardie giurate è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita.

I banditi sono riusciti ad aprire il retro del furgone e a portare via 4 plichi, ognuno contenente 350 mila euro.

Erano arrivati a bordo di un furgone, ma sono poi fuggiti con un altro mezzo. La guardia giurata ferita non è in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuta una volante della polizia e gli agenti del commissariato Casilino. I poliziotti hanno fatto immediatamente scattare la caccia al commando, con posti di blocco e pattugliamenti per tutta la città.