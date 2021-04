Roma. Botticelle in Piazza di Spagna in violazione al Nuovo Regolamento

AgenPress – Ancora violazioni al nuovo Regolamento comunale sulle botticelle. Nonostante sia ormai in vigore dal dicembre scorso, e stabilisca che il servizio delle tradizionali carrozzelle romane trainate da cavalli possa svolgersi solo all’interno di parchi pubblici e ville storiche, ancora sabato 23 aprile i volontari della LAV Roma hanno sorpreso due carrozze in Piazza di Spagna.

Solo alle 11:40, dopo le segnalazioni e le proteste di alcuni cittadini, le botticelle sono state invitate dagli agenti della Polizia Locale a sgombrare la la piazza intorno.

“Siamo sconcertati sia per la mancata applicazione della normativa comunale che per l’impunità di cui sembra tuttora godere la categoria dei vetturini. Abbiamo lottato e lotteremo fino all’abolizione di questo servizio di trasporto anacronistico e crudele, nel frattempo, però, vigiliamo sul rispetto del regolamento comunale vigente – dichiara David Nicoli responsabile della sede LAV di Roma – E chiediamo al Comandante della Polizia di Roma Capitale, Ugo Angeloni, di intervenire per fare rispettare il regolamento a tutti, sanzionando i trasgressori. Ricordiamo inoltre, sempre in tema di regolamento, che i vetturini devono alloggiare i propri cavalli in loro propri ricoveri dotati di paddock esterno . Ma ai vetturini viene ancora consentito di ricoverare i loro cavalli nelle fatiscenti stalle abusive di Testaccio, poste sotto sequestro dalla magistratura. Anche qui chiediamo che il regolamento venga fatto rispettare“.