Roma. Calenda: “non ci sarà nessuna alleanza o apparentamento. Daremo indicazioni voto”

AgenPress – Le prime 49 sezioni scrutinate su 2.603 a Roma danno il candidato del centrodestra Enrico Michetti al 31,7%, il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri al 27,6%, Carlo Calenda al 18,8% e Virginia Raggi al 18,22%.

“Non ci sarà nessuna alleanza, nessun apparentamento”, ha detto Calenda. “Abbiamo già detto chiaramente che non faremo apparentamenti e non faremo alleanze – ha rimarcato Calenda, rispondendo a una domanda su un’eventuale indicazioni di voto per il ballottaggio -. La ragione è che questa lista è stata votata da cittadini di sinistra, di centro e di sinistra. Su eventuali indicazioni di voto ragioneremo nei prossimi giorni, ma personali e senza una contropartita”.

“Il dato fondamentale che vediamo è che esiste un’area di riformismo pragmatico che non si accontenta dell’offerta attuale, e che a Roma ha avuto un risultato molto significativo, credo senza precedenti nella storia della Capitale per una lista civica”. Anche se – ha aggiunto – il nostro obiettivo non era una testimonianza, ma governare Roma. Se da un lato siamo contenti di questo risultato, che apre una fase di lavoro a livello nazionale, dispiace che i risultati attuali non ci vedano al ballottaggio”.