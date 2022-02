Roma. E’ morta Donatella Raffai, conduttrice volto storico di “Chi l’ha visto?”

- Advertisement -

AgenPress – Si è spenta 78 anni, dopo una lunga ma- lattia, Donatella Raffai, la prima conduttrice di Chi l’ha visto?. Immediato il cordoglio del programma, che Raffai aprì nel 1989 su Rai 3. Sui social si ricorda la conduttrice come “volto in- dimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni”.

Oltre a Chi l’ha visto, Raffai ha condotto Telefono Giallo, Camice bianco e Parte civile, programmi che aprirono la stagione italiana della tv-utile e della tv-verità. I funerali domani a Roma.

Lontana dagli schermi per sua scelta dal 2000, proprio a causa delle sue condizioni salute, la Raffai era marchigiana di origine (nata a Fabriano, in provincia di Ancona), ma ha vissuto gran parte della sua vita a Roma, anche se con il marito si spostava spesso nella sua casa in Costa Azzurra. Lascia due figli gemelli adulti, e i nipoti.

I funerali, annuncia il marito, si svolgeranno domani a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al civico 732) e la bara sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz’ora prima della funzione.

“Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice”.

- Advertisement -

Ad appena sedici anni Donatella Raffai comparve nel film ‘Dolci inganni’ di Alberto Lattuada. Successivamente passò a lavorare alla Rca, come responsabile delle pubbliche relazioni di alcuni artisti, tra cui Nada e Claudio Baglioni. Agli inizi degli anni ’70 approdòin Rai, inizialmente alla conduzione di trasmissioni radio come ‘Radio anch’io’ e ‘Chiamate Roma 3131’ e alla fine degli anni ’80 passò al piccolo schermo, dove divenne una delle protagoniste della Raitre di Angelo Guglielmi. Lavorò come autrice e conduttrice a programmi come ‘Telefono giallo’, che inauguro’ la felice stagione della ‘tv utile’, ‘Filo”, ‘Posto pubblico nel verde’ e ‘Camice bianco’. Ma il grande successo arrivo’ con ‘Chi l’ha visto?’, che condusse dalla prima edizione del 1989 fino al 1994.

Ci ha lasciato Donatella Raffai, volto indimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni. Al marito e ai figli il profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di “Chi l’ha visto?”. Così la conduttrice del programma di Rai3 e la redazione sul sito e sulle pagine social esprimono il cordoglio per la scomparsa della collega prima storica conduttrice della trasmissione, postando il video della prima puntata da lei condotta il 30 aprile 1989 su Rai3