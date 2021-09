Roma. Esplosione per fuga di gas. Crolla quarto e ultimo piano di una palazzina. Tre persone ferite

- Advertisement -

AgenPress – L’esplosione è avvenuta al quarto e ultimo piano di una palazzina in via Atteone a Roma. Le cause sono ancora da accertare ma avanza l’ipotesi che a innescare l’esplosione e l’incendio sia stata una fuga di gas. Due persone bloccate sul terrazzo sono state soccorse dai vigili del fuoco, una ferita è stata affidata alle cure del personale sanitario.

A quanto si apprende le 3 persone rimaste ferite sarebbero il proprietario dell’appartamento interessato dall’incendio: rimasto ustionato e trasportato in codice rosso, cosciente, all’Ospedale Sant’Eugenio e due persone contuse che si trovavano nell’appartamento accanto interessato dall’onda d’urto. I soccorritori hanno evacuato la palazzina. L’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco è arrivata intorno alle 7.40, inviate sul posto diverse squadre e nuclei speciali. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il comandante provinciale dei vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di Tor bella Monaca cui è affidata l’indagine