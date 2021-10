Roma. Grillo a Raggi. “Se perdi non sparirai, sarai sempre nel M5s. Abbiamo fatto anche cazzate”

- Advertisement -

AgenPress – “Tu non sparirai nel caso non vincessi la carica di sindaco, non sparerai dal Movimento, sei nel comitato dei garanti”. Così Beppe Grilllo in collegamento con la piazza di Roma dove Virginia Raggi ha chiuso la campagna elettorale.

“Abbiamo fatto anche cazzate, ci siamo fidati di persone di cui non dovevamo fidarci. I romani devono capire che hai messo le basi per qualcosa che deve continuare. Se poi voteranno in altro modo ne sconteranno le conseguenze”. Ma, ha aggiunto, “succederà qualcosa di straordinario, se i romani non sono proprio sprofondati nell’incoerenza. Se andrai al ballottaggio e vincerai sarà una vittoria non solo per Roma ma per tutta l’Italia, per tutta l’Europa”.

“La rabbia del Movimento nasce dalla rabbia sana, motivante come la sete e la fame, la nostra è una rivoluzione gentile”, ma “quello che mi fa paura è la rabbia fredda che può esplodere da un momento all’altro e che nasce anche da come procede l’informazione: c’è un terrapiattismo culturale che ci circonda”.