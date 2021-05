Roma. Gualtieri, dopo tanti anni di declino ci sono condizioni per far ripartire la città

AgenPress – “Voglio costruire un vero e proprio centrosinistra civico perché sono convinto che questa città dispone di un’intelligenza sociale diffusa straordinaria e di eccellenti professionalità da coinvolgere e valorizzare. Per le funzioni di governo sceglieremo le energie migliori”.

Così Roberto Gualtieri, candidato Pd alle primarie per la corsa a sindaco di Roma, intervistato dal direttore de ‘Il Messaggero’ Massimo Martinelli.

“Io sono convinto che dopo tanti anni di declino ci siano finalmente le condizioni per far ripartire Roma e metterla alla guida del rilancio del paese e della svolta verso l’innovazione, la sostenibilità ambientale, la coesione sociale, la buona occupazione a partire da quella giovanile e femminile”.

Secondo l’ex ministro: “la manutenzione ordinaria è davvero il minimo che un sindaco debba fare e non si può sbandierare come straordinario successo qualche buca asfaltata, per altro non sempre a regola d’arte. Anche perché la situazione delle strade resta disastrosa, come quella di potature, rifiuti e trasporti. Quindi sarà per me una priorità – dice – ma alla città serve molto di più: occorre una visione, un senso di comunità e una strategia che guardi ai prossimi 20 anni. Roma deve diventare il motore dello sviluppo e dell’innovazione del Paese e recuperare il ruolo internazionale che le compete di grande capitale europea e globale”.