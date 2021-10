Roma. Gualtieri, sentirò Conte. Mi farebbe piacere sostegno di Calenda, è la cosa più naturale

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Con Giuseppe Conte “ci sentiremo presto. Mi ha fatto piacere la telefonata della sindaca Raggi. Riconosco il suo impegno e la sua determinazione, le ho fatto i complimenti” per il risultato alle urne e “le ho detto che legalità e contrasto alle mafie saranno il mio assillo quotidiano”.

Lo ha detto il candidato a sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri a margine di un sopralluogo al Ponte dell’Industria a Roma.

“Con Calenda ci stiamo sentendo, scambiando messaggi. Rispetto il suo lavoro. Mi farebbe piacere un suo sostegno, non mi sognerei mai di darlo per scontato ma sarebbe la cosa più naturale” in quanto “su molti punti programmatici ci sono convergenze. Mi rivolgo a lui e alle persone che lo hanno votato con massimo rispetto. Ringrazio molto Renzi per il sostegno che ha espresso sulla mia candidatura. Noi abbiamo tutte le carte in regola per governare bene Roma e farla cambiare”.