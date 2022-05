Roma. Identificato primo caso di vaiolo delle scimmie. Portato da un uomo da Isole Canarie

- Advertisement -

AgenPress – E’ stato identificato all’ospedale Spallanzani di Roma il primo caso in Italia di vaiolo delle scimmie. Si tratta di un uomo rientrato dopo un soggiorno alle Isole Canarie che si è presentato al pronto soccorso dell’Umberto I.

Lo Spallanzani spiega che il “quadro clinico è risultato caratteristico e il monkeypox virus è stato rapidamente identificato con tecniche molecolari e dissequenziamento genico dai campioni delle lesioni cutanee”. La persona, prosegue l’ospedale, “è attualmente ricoverata in isolamento in discrete condizioni generali” e “sono in corso le indagini epidemiologiche e il tracciamento dei contatti”.

Aumentano i casi nel Regno Unito. I primi sono stati segnalati tra il 7 e il 14 maggio. Il 16 maggio l’Agenzia sanitaria del Regno Unito ne ha registrati altre quattro – tre a Londra e uno, collegato a quelli londinesi, nel Nord-Est del Paese – che non sarebbero però legati ai precedenti episodi. Nessuno dei soggetti colpiti ha viaggiato in Stati dove il vaiolo delle scimmie è endemico: si sta cercando di capire come sia arrivato a loro.

Il vaiolo delle scimmie (monkeypox), spiega l’Epicentro Iss, è una malattia di tipo virale che si riscontra perlopiù in Paesi dell’Africa centrale e occidentale. Fu scoperto nel 1958, analizzando alcuni esemplari di scimmia. Tuttavia, molto spesso sono colpiti animali come scoiattoli, che si ritiene siano un importante veicolo della malattia. Non sono esenti ratti, topi e conigli