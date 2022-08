Roma. Il 7 agosto 1990 venne uccisa Simonetta Cesaroni in Via Poma. Il Comune le intitolerà una strada

- Advertisement -

AgenPress – “Il Comune di Roma Capitale su proposta del consigliere Antonio Stampete ha deciso di intitolare a Simonetta Cesaroni una strada: Largo Gancia. Un luogo chiave di questa assurda storia”. E’ quanto annuncia il parlamentare del Pd, Roberto Morassut proprio nel giorno in cui ricorrono i 32 anni dall’omicidio di via Poma.

Largo Gancia è a poche centinaia di metri dal luogo dove venne trovata uccisa, da 27 coltellate, la 21enne romana.

- Advertisement -

“Il 7 agosto del 1990, nelle prime ore del pomeriggio, fu uccisa Simonetta negli uffici dell’Aiag di Via Carlo Poma – scrive in un post Morassut -. Un femminicidio sulle cui indagini vi furono troppi errori e evidenti depistaggi. Per questo ho proposto che il Parlamento se ne occupasse con una commissione d’inchiesta. In quell’ufficio o in quel palazzo c’era qualcosa che doveva restare coperto o qualcuno che doveva restare fuori dai riflettori. Forse a distanza di tanti anni qualche nuovo documento e nuovi approfondimenti del giornalista e scrittore Igor Patruno consentono di tornare indietro nel tempo e rileggere meglio quella vicenda”.