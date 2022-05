Roma. Il cadavere ritrovato nel Tevere è di Oliphant Elijah, il turista americano scomparso da giorni

- Advertisement -

AgenPress – Il cadavere restituito dal Tevere è quello di Elijah Oliphant, un giovane americano di 21 anni originario del Texas. Si trovava a Roma insieme alla famiglia, ed era sparito il 24 maggio, quando i genitori ne avevano denunciato la scomparsa.

Era giunto in Italia, precisamente a Roma, per trascorrere una vacanza. Il giovane turista americano, però, non ha dato notizie di sé, per un paio di giorni, così la famiglia, che era con lui nella Città Eterna, ha iniziato a preoccuparsi. Pertanto, ha cominciato a cercarlo, fino a chiedere aiuto alla trasmissione Chi l’ha visto, dove si è recato il padre per lanciare l’appello affinché ricevessero supporto per ritrovarlo.

In un messaggio mandato in onda proprio durante il programma Rai i genitori del ragazzo spiegavano di essere arrivati nella Capitale “il 23 maggio per una vacanza. Siamo andati a mangiare dopo un lungo viaggio e poi in camera a riposare ma lui intorno alla mezzanotte si è svegliato e dopo 40 minuti è uscito“.

“Quando ci siamo svegliati non l’abbiamo più trovato. Ha lasciato in stanza”, in un albergo nel centro della città, “il telefonino, il passaporto e tutte le sue cose”, avevano dichiarato ancora i parenti del giovane.

Le videocamere di sorveglianza della struttura ricettiva avevano immortalato Elijah Oliphant mentre si allontanava, con indosso una maglietta bianca e il pantalone del pigiama. Aveva addosso anche il cappellino azzurro.

A riconoscere il ragazzo sono stati i suoi genitori. Rimane il giallo sulla sua morte, su cui stanno indagando le autorità. Per ora, come già detto, non sarebbero stati trovati segni di violenza sul suo corpo. E tutte le piste, compresa quella del suicidio, rimangono aperte.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e capire se si è trattato di una fatalità, di un tentativo di suicidio o di omicidio. Non sappiamo ancora se, sul corpo del giovane, sono presenti dei segni di violenza che potrebbero far ipotizzare un’aggressione.