Roma. Incendio al deposito Atac Prenestina. Distrutti 30 autobus

AgenPress – Un incendio si è sviluppato nella notte nel deposito dell’Atac, l’azienda municipalizzata dei trasporti pubblici, sulla via Prenestina a Roma. Nel rogo sarebbero andati distrutti 30 autobus, la maggior parte dei quali a metano. Non ci sono persone coinvolte. L’incendio è scoppiato per cause ancora da accertare attorno alle 4.30 ed è stato messo sotto controllo dai vigili del fuoco. Sul posto per i rilievi della stazione Tor Sapienza e della compagnia Montesacro. Le cause in corso di accertamento.

Atac in una nota scrive: “Si tratta di vetture di vecchia generazione, che le fiamme hanno danneggiato in maniera diversa”. Fortunatamente nell’incendio non sono rimaste coinvolte persone, non risultano né feriti né intossicati. Il forte odore di bruciato ha reso l’aria irrespirabile per i residenti e si sente a chilometri di distanza, fino alla stazione Termini”.

Nell’incendio si sono verificate alcune espolosioni. A dare l’allarme i dipendenti Atac ad inizio servizio, che hanno chiesto l’intervento urgente dei vigili del fuoco. Arrivata la segnalazione alla Sala Operativa, sul posto sono intervenute nove squadre dei pompieri, con tre autobotti, autoprotettori e il funzionario di turno, che hanno lavorato per domare il vasto incendio. Una volta estinto il rogo, l’area è stata messa in sicurezza ed è stata fatta la conta dei danni.