Roma. Incendio impianto Malagrotta: nuvola fumo visibile a distanza. Gualtieri: ricadute raccolta rifiuti

AgenPress – Incendio in un capannone a Malagrotta, la discarica nella zona ovest di Roma. In base a quanto si apprende si tratterebbe di un capannone con all’interno un gassificatore per il trattamento dei rifiuti che sarebbe inattivo da tempo. Sono interventi mezzi dei vigili del fuoco e carabinieri. Al momento non si segnalano feriti. In corso l’attività di spegnimento.

Coinvolta dalle fiamme, secondo quanto si apprende, la vasca di stoccaggio combustile solido, di uno degli impianti (Tmb), dove vengano trattati i rifiuti della Capitale. Una densa nuvola si è levata da Malagrotta ed è visibile da diversi quartiere della Capitale. Secondo i vigili del fuoco, che stanno operando con otto squadre, le fiamme avrebbero coinvolto almeno un paio di capannoni dove sono stoccati carta e plastica e un impianto di compostaggio.

“L’incendio del Tmb non è solo un grave incidente, ma costituisce un danno significativo per il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Roma, su cui avrà inevitabili conseguenze immediate”, ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Siamo già al lavoro per ricollocare quanto prima le quantità trattate dall’impianto danneggiato e indirizzarle su altri impianti di trattamento e sui successivi sbocchi”.

L’assessora Sabrina Alfonsi è sul posto, anche per verificare di persona l’impatto dell’incidente sul territorio. A tal fine è già stata attivata l’assistenza dell’Arpa per analizzare gli effetti sulla qualità dell’aria”, comunicano dal Campidoglio.

“Già domani mattina si riunirà la cabina di regia con Ama e gli operatori che hanno contratti in essere diretti e indiretti con l’azienda di Roma. Metteremo tutto il nostro impegno per affrontare questa grave emergenza”, annuncia il sindaco Gualtieri. “Ringrazio le squadre dei Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, la polizia locale e i volontari della protezione civile per il loro prezioso lavoro”.