Roma. Lasciati soli in casa per le feste di Natale. Salvati due cani, denunciati i proprietari per maltrattamento

AgenPress – Due cani sono stati salvati da polizia, polizia locale e guardie zoofile a Roma, chiusi in casa per giorni in stato di abbandono.

E’ accaduto in via dell’Archeologia, in zona Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Quando sono arrivati, gli agenti hanno trovato un Pastore Tedesco e un Pitbull soli, costretti a vivere nelle loro deiezioni e in mezzo alla sporcizia, privi di qualsiasi riferimento umano. Le condizioni del Pitbull in particolare hanno destato preoccupazioni, vista la presenza di diversi graffi sulla testa e sul muso.

Sono stati chiamati i veterinari della Asl per accertare lo stato di salute dei cani e poi hanno rintracciato due persone, un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 19, entrambi denunciati, che con tutta probabilità hanno lasciato i cani soli a casa per i festeggiamenti del periodo natalizio.

L’ipotesi di reato è maltrattamento animale, visto che per legge una delle manifestazioni della violenza è anche la negligenza e cioè la parziale o totale carenza di cure e attenzioni verso i bisogni basici di un altro individuo (es. riparo, cibo, cure mediche, affetto e relazione sociale).

