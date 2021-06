Roma. Marcello De Vito, presidente assemblea Capitolina, ex M5s, aderisce a forza Italia

AgenPress – Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina (il consiglio comunale di Roma) ed ex M5S aderisce a Fi. E’ stato annunciato in una conferenza stampa da Antonio Tajani e Maurizio Gasparri.

“Sono molto contento e convinto della mia scelta e pronto alle sfide che ci saranno, a partire dalle prossime Amministrative”, ha detto De Vito, aggiungendo: “Non ho più retto alle mille capriole ideologiche del M5S, cui dico… buon tutto!”. “Da oggi Fi ritorna nell’Assemblea capitolina. Avrei potuto smettere di far politica o mettere a disposizione l’esperienza acquisita in questi anni nel Consiglio comunale ed in maniera naturale mi sono rivolto all’area politica che aveva sempre rappresentato le mie idee e la mia cultura prima di entrare nel M5S. Ci siamo confrontati con Gasparri sui temi romani dallo scorso gennaio”, ha detto. Maurizio Gasparri ha definito l’adesione di De Vito a Fi come “un ulteriore segno di vitalità del partito”.

“La mia scelta prescinde dalle vicende giudiziarie. Il comportamento di M5S e dei suoi principali esponenti lo definisco inqualificabile ma non ha influito sulla mia scelta. Le scelte politiche di mia sorella sono di carattere individuale. Da quello che leggo, vedo che per motivi analoghi ai miei è in contrapposizione con il M5S. A cosa porterà saranno decisioni di mia sorella”.