Roma. Maturi: “non ho mai visto un canile simile, quello di Ponte Marconi. Un inferno”

AgenPress – “Quando si parla di Roma viene in mente il canile di Muratella. Ci sono stato, è tremendo, ma non avevo mai visitato quello di Ponte Marconi.

Partiamo col dire che il canile è ricavato da un ex cinodromo, un luogo di sofferenza dove i cani venivano sfruttati e maltrattati per farli correre in assurde corse a scommesse.