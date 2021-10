Roma. Michetti, nominerò Bertolaso commissario. “Sono pronto, se governo chiama ci sono…gratis….”

- Advertisement -

AgenPress – “Mi piacerebbe che Guido Bertolaso assumesse un ruolo commissariale per contribuire a risolvere i problemi di Roma, così come fece con il Governo Berlusconi per risolvere l’emergenza rifiuti a Napoli e con il sindaco Rutelli e il Governo Prodi per organizzare il Giubileo del 2000″.

Così Enrico Michetti candidato sindaco di Roma per il centrodestra. “Sono due problemi aperti anche oggi nella Capitale – prosegue – che peraltro si trova sull’orlo di una emergenza rifiuti e deve organizzare proprio il Giubileo del 2025. Sono pronto a proporre al Governo il nome di Bertolaso per un incarico istituzionale di questo tipo”.

Non si è fatta attendere la replica del diretto interessato. “Michetti è stato molto corretto perché mi ha proposto per un ruolo istituzionale. E dunque, se Michetti dovesse vincere e fare una proposta al governo e se il presidente del Consiglio riterrà opportuno che io debba lavorare per la mia città, non mi tirerei certo indietro”.

“In tanti mi hanno criticato perché hanno detto che mi sono defilato e non mi sono voluto candidare. La mia priorità assoluta è la mia famiglia – aggiunge – ma non è mai stato vero che non volessi dedicarmi alla mia città. Se il governo mi chiede di dare una mano, non mi tiro certo indietro”.

“Con Prodi e D’Alema mi sono occupato del Giubileo nel 2000, con Prodi e Berlusconi dei rifiuti. Sono pronto a rifare quello che ho già fatto – dice ancora Bertolaso – lavorare per la mia città non è certo un problema, anzi sarebbe un grande onore e una soddisfazione grande, come una soddisfazione grande è stato mandare a casa la sindaca più inadeguata che ci fosse. Sono pronto a fare il commissario anche gratis – conclude – come già sto facendo in Lombardia”.