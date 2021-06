Roma. Municipio XV. Torquati (PD): “Non ci si può ricordare degli allagamenti solo quando piove”

AgenPress. “Quanto sta accadendo in queste ore in Municipio XV con gli allagamenti ci ricorda, ancora una volta se ne avessimo avuto il bisogno, quanto sia importante non dimenticarci del rischio idraulico e della fragilità dei nostri territori. Un argomento per troppo tempo messo da parte e che oggi fa pagare un alto prezzo a tutta la cittadinanza che, in queste ore, sta vivendo grandissimi disagi.

In questi cinque anni abbiamo sempre tentato di tenere alto il livello di attenzione su questi temi, chiedendo e ottenendo un Consiglio straordinario e portando all’attenzione dell’aula questioni particolari: penso ad esempio proprio a Corso Francia e a Ponte Milvio, luoghi per cui nel 2019 abbiamo fatto anche approvare un nostro documento che ne chiedeva tutela. Poche le risposte adeguate arrivate in questi anni.

Proprio ieri in una intervista ho risposto alla domanda: “Quali progetti le piacerebbe riprendere e realizzare?”. Non ho avuto esitazione e ho risposto che ci sono progetti che vanno ripresi e che testimoniano quanto avevamo ragione. Uno è il risanamento dei nostri quartieri dal punto di vista idraulico. Il tema del rispetto dell’ambiente e della cura delle periferie, al netto di molta retorica di questi anni, passa soprattutto per la concretezza ad esempio di far vivere la cittadinanza serena e senza la paura di avere le case e i propri luoghi di lavoro allagati nei giorni di pioggia. Nei venti anni precedenti alla nostra esperienza di governo del Municipio non era stato fatto nulla e, oltre agli investimenti che abbiamo ottenuto nei nostri tre anni di governo, e che hanno migliorato la situazione, tutto si è bloccato con la gestione politica attuale. Quel risanamento va ripreso e in fretta. Non abbiamo più tempo da perdere.

Al netto delle enormi differenze politiche e della fatica che abbiamo fatto in questi anni a far passare questo messaggio, ci tengo a dare tutta la mia disponibilità al Municipio in queste ore difficili e chiedo alla maggioranza sin da subito di farsi carico degli abitanti che questa sera non potranno rientrare a casa per evidenti inagibilità delle abitazioni.”

Cosi in una nota Daniele Torquati Capogruppo PD Municipio Roma XV.