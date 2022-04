Roma. Oggi in Piazza del Popolo per raccogliere firme contro la vivisezione

- Advertisement -

AgenPress. Sarà presente oggi presso la Basilica di Santa Maria del Popolo, situata in piazza del Popolo, dalle ore 11:30 il tour che tocca le più importanti città italiane per raccogliere le firme contro la sperimentazione animale.

Infatti, sarà possibile conoscere e partecipare all’iniziativa europea, partita ad agosto scorso, che deve raccogliere 1 milione di firme entro un anno, pochi mesi affinché i cittadini, sempre più contrari alla vivisezione, possano avanzare il diritto di avere una scienza diversa, utile, predittiva ed etica salvando milioni di vite.

Una petizione formale alla Commissione Europea per salvare il divieto di test animali sui cosmetici, porre limiti più stringenti ad alcuni settori della sperimentazione animale come quello delle sostanze chimiche e per introdurre norme orientate al superamento di questo metodo di ricerca antiquato e crudele con lo sviluppo dei metodi sostitutivi.

L’evento coinvolgerà i passanti, ignari che con i propri soldi e nelle stesse città a pochi metri da dove vivono, esistono stabulari dove gli animali vengono utilizzati per subire terribili esperimenti rinchiusi in gabbie dietro a sbarre che non si apriranno mai. Oggi, la nostra città, avrà un’occasione unica per vedere, finalmente, una scienza diversa che introduca divieti e imponga una strategia per il totale superamento dell’uso degli animali senza ulteriori ritardi o leggi che, puntualmente, cadono nel vuoto.

Per fermarli subito vota qui: https://eci.ec.europa.eu/019/public/#/screen/home