Roma, Radicali: “Bene vittoria di Gualtieri”

ORA PROCESSO DI RISCOSSA CIVILE E DEMOCRATICA

AgenPress. “Ci congratuliamo con Roberto Gualtieri per la larga vittoria ottenuta al ballottaggio per la carica di Sindaco di Roma.

Come Radicali Roma abbiamo investito nel centrosinistra come unico luogo politico dove si potesse costruire un’alternativa ai disastri della passata consiliatura. Attraverso le nostre delibere popolari democratiche e antiproibizioniste abbiamo nutrito il dibattito nella città e all’interno della coalizione.

Con la lista Roma Futura abbiamo dato protagonismo a tante realtà attive nei territori che non trovavano più rappresentanza nei partiti tradizionali, dando un contributo essenziale alla coalizione a sostegno di Gualtieri. Ora ci aspetta il compito più arduo: dare una nuova prospettiva amministrativa, economica e sociale a Roma. Per fare questo bisogna ricucire un rapporto di fiducia profondo tra istituzioni e cittadini.

Il forte astensionismo, al primo così come al secondo turno, indica una crisi del tessuto democratico senza precedenti. Riattivare la cittadinanza, offrire nuovi strumenti di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini è la via maestra attraverso la quale costruire un progetto di futuro per la Capitale”.