Roma. Raggi, installate 460 telecamere negli ultimi 2 anni contro zozzoni e spacciatori

AgenPress – #Sapevatelo. Negli ultimi due anni a Roma abbiamo installato 460 telecamere per potenziare i controlli in tutta la città. Lo abbiamo fatto in 160 aree. Si tratta di luoghi strategici per la sicurezza di tutti, per esempio dei nostri ragazzi. Solo nelle scuole, infatti, abbiamo posizionato 43 telecamere in 33 istituti diversi per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.