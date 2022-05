Roma. Regione e Governo vogliono ammazzare i cinghiali. Installate recinzioni in alcune zone

- Advertisement -

AgenPress – “Il sottosegretario Costa ha sottolineato l’esigenza del depopolamento e quindi degli abbattimenti selettivi . Quindi a Roma si dovrà procedere a questo per creare un’area di vuoto e non permettere che questa epidemia possa espandersi”. Lo ha detto il capo gabinetto della Regione Lazio, Andrea Napoletano, in una dichiarazione al Tgr Lazio.

Anche Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, delegato dal ministro Speranza all’emergenza peste suina concorda con l’abbattimento dei cinghiali.

“Credo siamo di fronte ad una emergenza e dobbiamo porci il problema di ridurre la popolazione dei cinghiali, io credo che questa emergenza possa servire anche a risolvere un altro problema cioè che i cinghiali ormai sono presenti nei nostri quartieri e nelle nostre città. Rispetto la sensibilità di tutti, ma credo di fronte ad una emergenza di questo tipo serva un piano e dobbiamo darci delle priorità, bisogna ridurre la popolazione dei cinghiali per evitare che il virus possa espandersi”.

Nell’area di Roma, “sono state trovate 14 carcasse” di cinghiali morti “spero non al di là del Grande raccordo anulare” -perché semplificherebbe le attività- “spero negative” al virus della peste suina, ha detto il commissario straordinario per la peste suina, Angelo Ferrari.

Istallate le reti di contenimento dei cinghiali in alcune zone di Roma dove sono state più frequenti le incursioni degli animali. Questa mattina nel Municipio XV è partito il piano voluto dal Campidoglio per arginare l’arrivo degli ungulati. Presto sarà dato seguito anche all’ordinanza della Regione Lazio contro la peste suina dopo il caso zero al parco dell’Insugherata. L’assessora all’Ambiente e ai Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, avrebbe dato disposizione ad Ama di mappare la posizione dei cassonetti su cui intervenire, eventualmente, con altre recinzioni.