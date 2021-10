Roma. Rutelli, la città deve essere pulita, Gualtieri ha a disposizione molti fondi

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Roberto Gualtieri “ha una magnifica opportunità: nessuno ha mai avuto a disposizione i fondi che avrà il sindaco di Roma nei prossimi anni”, sottolinea il suo predecessore. E ciò che va fatto con quei soldi è “un sistematico programma di manutenzione e di decoro urbano”.

A dirlo in una intervista a La Repubblica è l’ex sindaco della Capitale Francesco Rutelli, per il quale la priorità per Roma è essere ripulita. Il neo eletto

Bisogna rimettere ordine alla città, bisogna pulirla e tenerla pulita non solo in vista dell’Anno Santo. Ma bisogna correre, i tempi sono già stretti”.

Per farlo serve “una super squadra. Non c’è nessun ‘uomo solo al comando’ che possa fronteggiare situazioni complesse”. Cresce la sfiducia nella politica, come dimostrano i dati sull’astensionismo delle ultime elezioni amministrative. “Ormai da un quindicennio a questa parte i risultati elettorali si fondano sul voto ‘contro’ più che sul voto ‘per'”, afferma Rutelli.

La “sfiducia”, aggiunge, è ovunque, “non è un sentimento solo della periferia, riguarda tutta la città e riguarda soprattutto i giovani, assenti dai seggi”.