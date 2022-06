Roma. Tevere paludoso. In alcuni punti si è abbassato di 1,5 mt. La situazione peggiora

- Advertisement -

AgenPress – “La situazione è molto pesante. Il Tevere a tratti sembra paludoso, con l’ acqua ferma, ha il minimo deflusso vitale che gli consente la diga di Corbara e in alcuni punti scorre molto basso, anche di un metro e mezzo sotto i livelli medi”.

Così Erasmo D’Angelis, il segretario generale de l’Autorità di bacino del Tevere, in merito alla siccità che sta colpendo il centro Italia.

“La situazione va peggiorando ma non abbiamo ancora criticità per quanto riguarda l’approvvigionamento idropotabile. Non siamo ancora sul livello di guardia ma la situazione peggiora: calano i livelli dei fiumi”, aggiunge sottolineando come anche “gli altri fiumi sono tutti sotto i livelli medi” rispetto “alla siccità del 2017”.

“La stessa cosa vale per i laghi e visto che all’orizzonte abbiamo altri 10 giorni di caldo estremo, con temperature in risalita, abbiamo evidenti situazioni di rischio”, ha ribadito il segretario generale aggiungendo che l’Autorità monitorerà “costantemente” e farà le verifiche “giorno per giorno”.