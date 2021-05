Roma. Zingaretti, nostro candidato contro Virginia Raggi. Nel Lazio scende tasso contagi

AgenPress – “Mi occupo tutti giorni della mia città perché sono presidente della Regione Lazio. Sulla candidatura a sindaco il centrosinistra ha scelto le primarie. Ci sono delle candidature valide” Lo ha detto il presidente della Regione Nicola Zingaretti, ospite della trasmissione di Rai3 Agorà. “Chiunque sarà il candidato del centrosinistra correrà in alternativa all’attuale sindaca non per un motivo personale ma perché c’è un giudizio di questi 5 anni non positivo”.

Parlando dei vaccini Zingaretti spiega che “il tasso di contagio sta scendendo e i morti calano anche perché c’è il coprifuoco. Abbiamo capito che bisogna legare la rimozione di alcune misure al calo dei contagi – ha aggiunto -. Quindi dobbiamo fidarci del rapporto che c’è tra questi risultati e la possibilità di andare avanti nelle riaperture”.

“Noi se corriamo e andiamo avanti con l’arrivo dei vaccini penso (che l’immunità di gregge) sia un obiettivo raggiungibile in tempi brevi”.