Rotondi (FI-DC): “Non capisco Lega e PD che hanno fatto una scelta di responsabilità appoggiando Draghi, ma poi non la praticano”

- Advertisement -

AgenPress. “Il presidente del Consiglio Mario Draghi è difeso dalla circostanza obiettiva di essere una risorsa provvidenziale per il Paese, oggi chi tocca Draghi muore. Infatti non capisco Lega e Partito Democratico, che hanno fatto una scelta di responsabilità appoggiando Draghi ma poi non la praticano” – dichiara l’On. Gianfranco Rotondi vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera, Presidente della Fondazione DC e fondatore dell’Associazione Verde è Popolare – .

“In politica – aggiunge Rotondi – non devi fare le cose a metà, o imbocchi una strada o quella opposta, avanti e dietro non vai da nessuna parte. Forza Italia ha scelto Draghi e lo difende come scelta di responsabilità e governabilità su un format democristiano. Pagherà? Io dico sì.

- Advertisement -

Certamente paga anche la scelta alternativa come quella di Giorgia Meloni. Entrambe le scommesse sono vincenti, per Meloni si vede subito come dimostrano i sondaggi, per Forza Italia si vedrà alla fine della legislatura.

Sono sicuro che a valle delle scelte di questo Governo in materia ambientale si formerà una lista completamente nuova sulla scia del lampo verde che arriverà dalla Germania e Forza Italia tutto in un colpo raccoglierà il premio della sua responsabilità” – conclude Gianfranco Rotondi -.

- Advertisement -